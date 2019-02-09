رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمعركة الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمعركة الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏ولم يتم استدعاء ايسكو لمباراة أتلتيكو مدريد غداً بسبب معاناته من بعض الآلام في الظهر بعد التدريبات الأخيرة.

وجاءت القائمة الكاملة لريال مدريد في الديربي، كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.



الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، سيبايوس.

الهجوم: ماريانو، بنزيمة ، بيل، فاسكيز، فينيسيوس.