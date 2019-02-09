رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمعركة الديربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمعركة الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولم يتم استدعاء ايسكو لمباراة أتلتيكو مدريد غداً بسبب معاناته من بعض الآلام في الظهر بعد التدريبات الأخيرة.
حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.
الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.
وجاءت القائمة الكاملة لريال مدريد في الديربي، كالتالي:
حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.
الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريجيلون.
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أسينسيو، سيبايوس.
الهجوم: ماريانو، بنزيمة ، بيل، فاسكيز، فينيسيوس.