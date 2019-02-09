رياضة | أهداف مباراة - كييفو فيرونا 0 × 3 روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - كييفو فيرونا 0 × 3 روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
النجوم
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18:00
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الزمالك
أتلتيكو مدريد
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17:15
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إسبانيول
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19:30
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رايو فاليكانو
فيورنتينا
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19:00
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نابولي
بارما
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21:30
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انتر ميلان
كأس خادم الحرمين الشريفين
الرائد
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14:50
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الوحدة
الفتح
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17:10
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الشباب
الاتحاد
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19:15
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التعاون
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
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14:30
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مانشستر يونايتد
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17:00
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بورنموث
واتفورد
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17:00
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إيفرتون
هيديرسفيلد تاون
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17:00
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آرسنال
برايتون
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19:30
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بيرنلي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
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16:30
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هوفنهايم
بايرن ميونيخ
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19:30
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شالكه
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
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18:00
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بوردو