الامارات | فرسان الإمارات يتألقون في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن فرسان الإمارات يتألقون في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواهب واعدة كشفت عنها كأس قفز الحواجز. من المصدر

ارتفعت وتيرة المنافسات في اليوم الثاني للنسخة السادسة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2019، التي تُقام على مدار ثلاثة أيام في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بمشاركة 166 فارساً وفارسة من 28 دولة على صهوة 183 جواداً.

وفاز فرسان الإمارات ولليوم الثاني على التوالي بمراكز متقدمة خلال أولى جولات اليوم الثاني للكأس.

يذكر أن البطولة تضم هذا العام ست فئات مختلفة، يتنافس فيها 69 فارسة وفارساً من الإمارات مع أبرز الفرسان من جميع أنحاء العالم، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي، معززين بذلك مكانة مدينة أبوظبي على خريطة بطولات قفز الحواجز العالمية.

من جهته، قال نائب رئيس لجنة قفز الحواجز محمد الناخي: «رسخت الكأس نفسها ضمن مشهد الفعاليات الرياضيّة الدوليّة التي تستضيفها أبوظبي، وما شهدناه على مدار اليومين الأول والثاني هو محط إعجاب من الجميع». وتابع: «فعالية رياضية بارزة مثل هذه البطولة من شأنها إلهام المزيد من المواهب الإماراتية الجديدة على خوض هذه الرياضة الرائعة ونشرها بين الأجيال المستقبلية. ونحن ندعم هذه المواهب الإماراتية تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة».