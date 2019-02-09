الامارات | 111 لاعباً في انطلاقة كأس الغولف بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 111 لاعباً في انطلاقة كأس الغولف بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيف ثابت بطل النسخة الماضية لكأس الغولف. من المصدر

دشن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، أمس، منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للغولف، المقامة برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وتحمل شعار «عام التسامح»، على ملعب نادي ياس لينك للغولف في أبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة 111 لاعباً ولاعبة من الرجال والفتيات، يتنافسون على لقب النسخة السابعة برعاية بنك «إتش إس بي سي». وكانت المنافسات قد انطلقت أمس، بفئات الرجال والشباب والناشئين والفتيات، وتتواصل اليوم بمنافسات الصغار والمبتدئين بمشاركة أكثر من 23 لاعباً ولاعبة ممن لا تتجاوز أعمارهم الـ12 ربيعاً، وهم من ضمن مشروع البرنامج الوطني للصغار الذي أطلقه اتحاد اللعبة لنشر اللعبة بين هذه الفئة السنية.