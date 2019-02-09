شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يقرر إنشاء نصب تذكاري لشهداء النادي تخليدًا لذكراهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة الزمالك تشييد نصب تذكاري للعشرين شهيدًا من جمهور الزمالك بصورهم في ملعب النادي، تخليدا لذكراهم كونهم دفعوا حياتهم من أجل نادي الزمالك.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أكد رئيس الزمالك أنه قرر الشروع في تلك الخطوة من أجل أن تكون تحفيزا للاعبي الفريق الأول، حيث إن هؤلاء استشهدوا من أجل القلعة البيضاء والفانلة البيضاء، وأن يكون هذا الأمر تحفيزا لهم في المباريات للفوز بها من أجلهم.
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