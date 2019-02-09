شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة «سيمبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه في العاشرة والنصف صباح غدٍ، السبت، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي إلى تنزانيا في العاشرة والنصف مساء غدٍ، السبت، استعدادًا لمواجهة سيمبا.

كان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا بهدف نظيف على حرس الحدود مساء اليوم، الجمعة، في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.