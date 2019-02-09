شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يكشف سبب استبعاد «النقاز» من قائمة الزمالك لمباراة النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فضل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إراحة التونسي حمدي النقاز، مدافع الفريق، من قائمة مباراة النجوم المقررة إقامتها غدا السبت وذلك لشعوره بآلام في القدم.

وفضل طبيب الزمالك إراحة النقاز من لقاء الغد من أجل المرحلة المقبلة التي سيحتاجه فيها الفريق.

ويواجه الزمالك في السادسة مساء غد فريق النجوم بالجولة 21 للدوري الممتاز.