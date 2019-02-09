إيسكو يغيب عن الملكى فى ديربى مدريد

كشف الأرجنتيني سانتياجو سولارى، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن القائمة التى سيخوض بها لقاء الديربى أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد، والمقرر لها فى الخامسة والربع من مساء غدا السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فى قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

واستدعى سولارى مدرب ريال مدريد 20 لاعبا، لخوض لقاء الديربى، ويغيب عن المباراة للإصابة كلا من ماركوس يورينتى وإيسكو، بالإضافة إلى ألفارو أودريوزولا، و‘براهيم دياز لأسباب فنية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بينما يأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الثانى برصيد 44 نقطة، علما بأن برشلونة يتصدر برصيد 50 نقطة.