شكرا لقرائتكم خبر عن طرد «ثاني» لكارلوس أمام الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تعرض لاعب الهلال كارلوس إدواردو إلى حالة طرد في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس أمام الباطن بعد مخاشنته للاعب الباطن، وتعتبر الحالة التي تعرض لها اللاعب إدواردو مساء أمس المرة الثانية التي يتم فيها طرده في مباراة الباطن وعلى نفس الملعب، إذ تلقى بطاقة حمراء في موسم 2016 من قبل الحكم محمد القرني الذي أدار المباراة آنذاك وطرده عند الدقيقة (19).

تعرض لاعب الهلال كارلوس إدواردو إلى حالة طرد في مباراة فريقه التي أقيمت مساء أمس أمام الباطن بعد مخاشنته للاعب الباطن، وتعتبر الحالة التي تعرض لها اللاعب إدواردو مساء أمس المرة الثانية التي يتم فيها طرده في مباراة الباطن وعلى نفس الملعب، إذ تلقى بطاقة حمراء في موسم 2016 من قبل الحكم محمد القرني الذي أدار المباراة آنذاك وطرده عند الدقيقة (19).

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