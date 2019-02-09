كما انفردت الخليج 365.. كلاتنبيرج out.. وخليل جلال رئيساً للحكام

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) كما انفردت "الخليج 365" في عدد (الخميس) 8 فبراير الجاري، أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم، علاقته بالحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، بإعفائه من رئاسة لجنة الحكام، وإسناد المهمة للحكم الوطني خليل جلال، الذي يعمل محاضراً ومقيماً للحكام في اتحاد اللعبة عقب اعتزاله التحكيم، ويعد من أبرز الحكام السعوديين، إذ شارك في تحكيم بطولتي كأس العالم 2006 في ألمانيا و2010 في جنوب أفريقيا، كما شارك في إدارة ثلاثة مونديالات للناشئين والشباب، إضافة لمونديال الأندية 2006 ودورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في الصين، وكذلك في كأس آسيا، بنسختي 2007 و2011، وعلى المستوى الخليجي شارك في دورتي 2007 و2011.

كما انفردت "الخليج 365" في عدد (الخميس) 8 فبراير الجاري، أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم، علاقته بالحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج، بإعفائه من رئاسة لجنة الحكام، وإسناد المهمة للحكم الوطني خليل جلال، الذي يعمل محاضراً ومقيماً للحكام في اتحاد اللعبة عقب اعتزاله التحكيم، ويعد من أبرز الحكام السعوديين، إذ شارك في تحكيم بطولتي كأس العالم 2006 في ألمانيا و2010 في جنوب أفريقيا، كما شارك في إدارة ثلاثة مونديالات للناشئين والشباب، إضافة لمونديال الأندية 2006 ودورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في الصين، وكذلك في كأس آسيا، بنسختي 2007 و2011، وعلى المستوى الخليجي شارك في دورتي 2007 و2011.

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