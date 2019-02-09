شكرا لقرائتكم خبر عن فوساتي يبدأ استعداده للنصر بمحاضرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

استأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، بقيادة المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق، استعداداً لمواجهة النصر الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ عقد الأوروجوياني فوساتي محاضرة نظرية قبيل بداية الحصة التدريبية، تناولت برنامج الفريق استعداداً للمباراة القادمة، كما شرح النهج الفني المطلوب تنفيذه رغبة في تطبيقه خلال التدريبات الإعدادية للفريق، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الكابتن زكي الصالح.

وأجرى اللاعبون في بداية الحصة التدريبية تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، كما شهدت تطبيق عدد من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

وفي ختام المران، قسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعتين، وأقام مناورة تكتيكية بينهما على منتصف ملعب التدريبات، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية، وشهدت التدريبات مشاركة المهاجم مهند عسيري بعد الغياب الطويل.