شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز زعيم الهدافين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) واصل لاعب الهلال الفرنسي غوميز استمراره في صدارة هدافي الدوري، بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه في المباراة التي أقيمت مساء أمس أمام فريق الباطن ضمن الجولة (19) من دوري كأس الأمير

واصل لاعب الهلال الفرنسي غوميز استمراره في صدارة هدافي الدوري، بعد تسجيله هدف الفوز لفريقه في المباراة التي أقيمت مساء أمس أمام فريق الباطن ضمن الجولة (19) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، حيث وصل إلى الهدف رقم (15) في الدوري، يذكر أن الهدف الذي سجله غوميز في الوقت بدل الضائع أبقى الهلال متصدراً للدوري بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني، وعن عدم ظهور الفريق بمستواه المعروف قال: «الأجواء المناخية كان لها دور كبير في إخفاء الأداء الهلالي».

كانت هذه تفاصيل خبر غوميز زعيم الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.