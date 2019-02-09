شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الكاراتيه ينتزع 13 ميدالية في بداية مشواره ببطولة غرب آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" الشارقة

انتزع لاعبو المنتخب السعودي للكاراتيه 13 ميدالية بواقع «7 ذهبيات و6 برونزيات» في بداية مشوارهم أمس الجمعة في بطولة غرب آسيا الثانية للناشئين والشباب والخامسة للرجال والسيدات والتي تقام بمدينة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من «7 إلى 9 من شهر فبراير الجاري 2019».

وجاء تحقيق الذهب عن طريق الأبطال: رائد فران «في منافسات القتال تحت وزن 52»، ومطلق العتيبي «في منافسات القتال تحت 63»، وزايد البيشي «في منافسات القتال تحت 70»، وفيصل الحربي «ذهبية في منافسات القتال فوق 70»، ومحمد عسيري «في منافسات القتال تحت 61»، ومحمد القرني «في منافسات القتال فوق 76»، ريان العنزي «في منافسات القتال تحت 68».

بينما جاء تحقيق الميداليات البرونزية عن طريق الأبطال: أنس الزهراني «في منافسات القتال تحت 57 وكاتا جماعي برونزية شباب، وكاتا فردي تحت 12»، وصقر المالكي «برونز وناشئين كاتا»، عبدالله المالكي «برونز وشباب كاتا»، عبدالإله الحليو «برونز»، يوسف هشام «برونز في منافسات القتال تحت 55».

الجدير بالذكر أن بطولة غرب آسيا الخامسة للكاراتيه للرجال والسيدات والثانية للشباب والناشئين التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، وتحتضنها صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة للمستوى الجماعي والفردي من 10 دول مشاركة هي الإمارات والكويت والسعودية وسوريا وفلسطين واليمن والعراق والأردن والبحرين، فيما تشارك سلطنة عمان بطاقم تحكيمي، تعد هذه النسخة هي الأكبر في تاريخها من حيث عدد اللاعبين والدولة المشاركة.

ويشارك منتخبنا بـ24 لاعباً فيما يشارك منتخب الإمارات المستضيف بـ39 لاعباً ولاعبة والمنتخب الكويتي الذي يشارك بـ53 لاعباً، ولبنان بـ14، وسوريا بـ15، والأردن بـ13، والبحرين بـ12، والعراق بـ34، وفلسطين بـ15، واليمن بـ8 لاعبين.