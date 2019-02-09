شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 البيانكونيرى الأفضل فى البيج فايف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل يوفنتوس استعداداته لخوض مواجهة ساسولو بعد غد الأحد فى الجولة الـ 23 من الدورى الإيطالى، حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن نابولى الوصيف.

يوفنتوس الأفضل فى البيج فايف

يملك فريق يوفنتوس أعلى معدل من ناحية النقاط فى الدوريات الخمس الكبرى "البيج فايف" برصيد 2.73 نقطة من أصل 3 فى المباراة الواحدة.

وينفرد يوفنتوس بلقب الفريق الوحيد الذى لم يتعرض إلى أى خسارة حتى الأن فى الدوريات الخمس الكبرى، وذلك بعد أن تلقى باريس سان جيرمان الخسارة فى الجولة الماضية من الدورى الفرنسى، على يد ليون بنتيجة 2-1.

ويتفوق اليوفى على سان جيرمان الذى يأتى فى المرتبة الثانية (2.67 نقطة)، وليفربول الإنجليزى (2.48 نقطة) فى المركز الثالث.



أفضل الاندية فى معدل النقاط

ديبالا على مقربة من مغادرة يوفنتوس فى الصيف

كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب الأرجنتينى باولو ديبالا لاعب يوفنتوس يمكن أن يغادر فريقه متجها نحو العاصمة الاسبانية مدريد.

ووفقا لما ذكره موقع "ديفنسا سنترال" أن هناك أزمة بين ديبالا وأليجرى المدير الفني لفريق يوفنتوس بدأت عندما أمره المدرب باجراء عمليات الإحماء لمشاركته فى اللقاء الماضى أمام بارما إلا أن اللاعب تفاجئ بدخول إيمرى تشان بدلا منه.

وأضاف الموقع، أن ديبالا غادر ملعب اللقاء فور دخول إيمرى تشان وانتهاء يوفنتوس من إجراء التغييرات الثلاثة فى المباراة معربا عن غضبه من قرار المدرب.

وتابع الموقع، أن توتر علاقة ديبالا فى يوفنتوس خاصة مع المدرب أليجرى رفعت حالة التأهب القصوى داخل ريال مدريد الساعى وراء التعاقد مع اللاعب في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد قد يفكر في صفقة مقايضة برحيل إيسكو لنادى يوفنتوس من أجل التعاقد مع باولو ديبالا فى الصيف.