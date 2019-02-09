شكرا لقرائتكم أخبار محمد صلاح اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 كلوب ينفى وجود اتصالات مع الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم النجم المصرى محمد صلاح استعداداته مع ليفربول لخوض مواجهة بورنموث غدا السبت فى الجولة الـ 26 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

كلوب ينفى وجود اتصالات مع الإتحاد المصري للتأكد من استدعاء محمد صلاح لمعسكر مارس



نفى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي وجود أية إتصالات مع الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكد من إستدعاء محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي لمباراتي منتخب مصر ضد النيجر ونيجيريا الشهر المقبل من عدمه.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية ذكرت في وقت سابق أن خافييري أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، قرر استبعاد محمد صلاح من المشاركة فى مباراتى المنتخب الوطنى أمام النيجر ونيجيريا المحدد لهما الشهر المقبل، الأمر الذي سيمنح الفرصة لنجم ليفربول لإلتقاط الأنفاس قبل الدخول في مرحلة الحسم بمسابقة الدوري الإنجليزي مع "الريدز".

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، "لم يتواصل معنا أحد من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن عدم استدعاء محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر المقبل وصلاح لم يخبرنا بأي شيء، لذلك سوف نرى ما سيحدث".



محمد صلاح وكلوب

جماهير ليفربول تطالب محمد صلاح بتحقيق حلمها



طالبت جماهير نادى ليفربول النجم المصرى محمد صلاح ببذل قصارى جهده من أجل إنقاذ حلم التتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية" أن جماهير ليفربول اتخذت من موقع "فيس بوك" منبراً لمطالبة محمد صلاح بتطبيق المهارات الفائقة التى ظهر بها خلال تصويره لأحد الإعلانات التجارية على أرض الواقع، فى ظل تراجع نتائج الفريق.

وعلقت مستخدمة تدعى "جينو لو" على فيديو النجم المصري قائلة، "ممكن أن تفعل ذلك فى المباراة القادمة.. أرجوك صلاح"، وقال آخر يدعى بيدرو جمال "استيقظ أيها الملك.. لقب البريميرليج يبتعد."

وحصد ليفربول نقطتين من أصل 6 بعدما اكتفى بالتعادل في المباراتين الماضيتين ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد وسط تراجع غريب لأداء نجوم ليفربول الأمر الذى أثار الشكوك حول قدرة كتيبة المدرب يورجن كلوب فى الحصول على لقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 62 نقطة من 25 مباراة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف من 26 مباراة.