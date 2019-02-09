شكرا لقرائتكم فياريال يتعادل ويكمل 10 مباريات متتالية دون انتصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر بلد الوليد نقطتين على أرضه وتعادل سلبيا مع ضيفه فياريال اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر كما رفع فياريال رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وبهذا التعادل، يكون فياريال أكمل 10 مباريات متتالية دون انتصار، حيث يعود آخر فوز للفريق إلى نوفمبر الماضي عندما تفوق على ريال بيتيس في الجولة 13.

وتستأنف منافسات المرحلة يوم السبت بمواجهة الديربي المرتقبة بين ريال مدريد ومضيفه أتلتيكو مدريد كما يلتقي خيتافي مع سيلتا فيغو وإسبانيول مع رايو فايكانو وجيرونا مع هويسكا في مباريات أخرى تقام في اليوم نفسه.