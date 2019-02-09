شكرا لقرائتكم ليفركوزن يسحق ماينز ويصعد للمركز الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفز فريق باير ليفركوزن إلى المركز الخامس في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بعدما تغلب على مضيفه ماينز 5 - 1 يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

ورفع ليفركوزن، المنتشي بفوزه على بايرن ميونخ 3 - 1 يوم السبت الماضي، رصيده إلى 33 نقطة ليصعد من المركز السابع إلى الخامس بينما تجمد رصيد ماينز عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح ويندل بورجيس التسجيل لليفركوزن في الدقيقة الخامسة ثم أدرك ماينز التعادل في الدقيقة التاسعة عن طريق روبين كايسون. بعدها حسم ليفركوزن المواجهة بأربعة أهداف سجلها كاي هافيرتز في الدقيقة 20 وجوليان براندت، هدفان، في الدقيقتين 30 و64 وكريم بلعربي في الدقيقة 43.