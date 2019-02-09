بالوتيلي يقود مرسيليا لمواصلة الصحوة في الدوري الفرنسي

اسماء السيد - قاد المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي فريقه مرسيليا لمواصلة صحوته بالفوز الثمين على مضيفه ديجون 2-1 الجمعة على ملعب "غاستون جيرار" في ديجون في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان ديجون البادئ بالتسجيل عبر جوردان ماري في الدقيقة 18، لكن مرسيليا نجح في إدراك التعادل عبر الوافد الجديد "المشاكس" بالوتيلي (56)، قبل أن يمنحه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الفوز للضيوف في الدقيقة 74.

وهو الفوز الثاني تواليا لمرسيليا بعد الأول على بوردو 1-صفر الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة، والحادي عشر هذا الموسم فصعد إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف خلف سانت إتيان الذي يحل ضيفا على رين الأحد في ختام المرحلة، وبفارق نقطة واحدة أمام مونبلييه الذي يستضيف موناكو الأحد أيضا، ونقطتين أمام ستراسبورغ الذي يستضيف أنجيه غدا.

وهي المرة الثانية فقط هذا الموسم ينجح فيها مرسيليا في تحقيق فوزين متتاليين في الدوري بعد الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما تغلب على ديجون (2-صفر) وأميان (3-1) في المرحلتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة على التوالي.

وتألق بالوتيلي بشكل لافت في المباراة وكان أخطر لاعبي مرسيليا في ثاني مباراة له بألوان الفريق الجنوبي بعد انتقاله إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من نيس، حيث غاب عن مباراة الثلاثاء كونه لم يكن مؤهلا لخوضها كونها مؤجلة من دور الذهاب.

وكان بالوتيلي قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك في الشوط الأول في الدقائق 11 و24 و34 و44، قبل أن يفعلها في الدقيقة 56 بضربة رأسية إثر تمريرة من فلوريان توفان.

وهو الهدف الثاني لبالوتيلي بألوان مرسيليا بعد الأول في مرمى ليل في 25 كانون الثاني/يناير الماضي دون أن يجنب فريقه الجديد الخسارة 1-2.

وأهدر بالوتيلي فرصة التعزيز في الدقيقة 58، قبل أن ينجح أوكامبوس في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية إثر تمريرة من جوردان أمافي.

في المقابل، مني ديجون بخسارته الثانية تواليا والثالثة عشرة هذا الموسم فبقي في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

ويلعب السبت أيضا باريس سان جرمان مع بوردو، واميان مع كاين، والأحد أيضا نانت مع نيم، وتولوز مع رينس، وغانغان مع ليل، ونيس مع ليون.

ملخص المباراة: