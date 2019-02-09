غريزلير يقرر سحب القميص رقم 33 لنجمه غاسول المنتقل لتورونتو

اسماء السيد - قرر ممفيس غريزلير المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة سحب القميص رقم 33 الذي كان يرتديه منذ 2008 لاعب الارتكاز الإسباني مارك غاسول المنتقل الخميس إلى صفوف تورونتو رابتورز.

وقال مالك النادي روبرت بيرا "سيستمر تأثير مارك غاسول على هذا الفريق وعلى هذه المدينة، ونتطلع إلى الترحيب به يوما ما خلال عودته إلى بيته في ممفيس عندما يعلق قميصه رقم 33 على سقف ملعب فيديكس فوروم".

وأضاف "لقد كان مارك زميلا متفانيا جدا ونجما ودعامة لهذا الفريق في المواسم الـ11 الاخيرة. لعب بقلب وشغف للعبة ما ساعد فريقنا إلى التأهل سبع مرات متتالية للأدوار الإقصائية".

وأضاف "لكن ما فعله مارك لهذه المنظمة هو أكثر من مجرد كرة السلة. لقد كان جزءًا من مجموعة أساسية من اللاعبين ساعدت في تشكيل هوية هذا الفريق داخل وخارج الملعب واحتضنته مدينة ممفيس".

وشكر بيرا غاسول "دمه وعرقه وتفانيه في غريزلير وممفيس. تأثيره على هذا الفريق والمدينة سيبقيان".

ولعب غاسول (34 عاما) طيلة مسيرته الاحترافية في الدوري الاميركي للمحترفين في ممفيس من 2008 إلى شباط/فبراير 2019.

شارك 7 مرات مع غريزلير في الأدوار الإقصائية (البلاي أوف) بين 2011 و2017 وبلغ معه الدور النهائي للمنطقة الغريبة عام 2013 (خسر أمام سان أنتونيو سبيرز صفر-4).

ويعتبر غاسول أفضل لاعب في تاريخ ممفيس في التسجيل (11684 نقطة) والمتابعات (5942 متابعة) والصدات (1135 صدة).

اختير أفضل مدافع في الدوري الأميركي للمحترفين عام 2013، وشارك في مباراة كل النجوم 3 مرات (2012 و2015 و2017)، وساهم في تتويج منتخب بلاده باللقب الأوروبي عامي 2009 و2011 وبفضية أولمبيادي 2008 و2012.

وانضم مارك الشقيق الأصغر لباو، نجم سان أنتونيو سبيرز حاليا وممفيس غريزلير (2001-2008) ولوس أنجليس ليكرز المتوج معه بلقبين في الدوري (2009 و2010) وشيكاغو بولز (2014-2016)، إلى تورنتو الخميس في صفقة تبادلية شملت ثلاث لاعبين من تورونتو هم الليتواني يوناس فالانسيوناس، ديلون رايت وسي جاي مايلز، بالإضافة إلى خيار ضمن الدور الثاني لـ"درافت" موسم 2024 الذي تنازل عنه الفريق الكندي.

ويحتل تورونتو رابتورز المركز الثاني في المنطقة الشرقية (40 فوزا و16 خسارة)، فيما فقد ممفيس غريزلير آماله في التأهل إلى البلاي أوف حيث يحتل المركز الرابع عشر في المنطقة الغربية (22 فوزا و34 خسارة) وبدأ عملية تجديد لصفوفه وخفض الرواتب.