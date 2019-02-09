أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي فى الدوري.
فيديو..الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي فى الدوري
حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث بينما يستمر الحدود فى المركز الـ11 برصيد 24 نقطة .
تجدد اصابة حسام عاشور في مواجهة الأهلي والحدود
تجددت اصابة حسام عاشور لاعب وسط الأهلي في مواجهة فريقه للحدود حيث ظهر اللاعب بعد استبداله مع طبيب الفريق لفحصه.
اتحاد الكرة: وجهنا الدعوة للمدير التنفيذى للزمالك.. واجتماع الأندية رسمي
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الإجتماع الذى جمع مجلس الجبلاية بأندية الدورى الممتاز مساء الأربعاء الماضى ، هو إجتماع رسمي لاتخاذ قرارات و مقترحات خاصة ببطولة الدورى المصري.
النقاز خارج قائمة الزمالك أمام النجوم.. وضم حفنى ومدبولى وزيزو
أعلن الجهاز الفنى للزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نجوم إف سي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز والمقرر إقامتها غدا السبت.
محمد إبراهيم خارج قائمة الزمالك فى مواجهة النجوم
استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، من القائمة التى ستخوض مباراة النجوم غدا السبت، فى الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.
الزمالك يتسلم 500 دعوة لحضور مواجهة النجوم
تسلم مسئولو نادي الزمالك 500 دعوة من نظرائهم بنادي النجوم، لتوزيعها علي أعضاء النادي من أجل حضور المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت علي ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز الذى يتصدر قمته النادى الأبيض برضيد 45 نقطة من 18 مباراة خاضها.
وزير الرياضة يلتقى أمين عام منظمة التعاون الإسلامى بمركز شباب الجزيرة
يلتقى اليوم الجمعة بمركز شباب الجزيرة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، د. يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، وذلك لبحث سبل التعاون وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية.
فيديو.. أول تدريب لـ"بيراميدز" بقيادة رامون دياز.. وتركى آل الشيخ: مدرب عالمى
أجرى فريق بيراميدز لكرة القدم، أحدث تدريباته تحت قيادة رامون دياز المدير الفنى الجديد للفريق، الذى وصل القاهرة، يوم الثلاثاء الماضى، وظهر اللاعبون فى مشهد حماسى داخل أرض الملعب أثناء تمريناتهم، ما دفع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى بيراميدز، لنشر مقطع فيديو للتدريبات، وعلق عليه "مدرب عالمى وأحدث الوسائل المتاحة لتدريب".
ننشر نص خطاب اللجنة الأوليمبية لشطب خالد زين
حددت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، يوم 26 مارس المقبل للجمعية عمومية غير عادية، لشطب المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد التجديف السابق، بناءا على طلب من 25 اتحاد أوليمبى .
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