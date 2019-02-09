شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 8/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها تحقيق الفريق الأحمر فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث، فيما يستمر الحدود فى المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.

حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث بينما يستمر الحدود فى المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.

أحرز هدف الأهلى حمدي فتحي من رأسية من ضربة حرة مباشرة فى الدقيقة 45+3.

نصف دستة لاعبين "ضد" الدكة فى الأهلى

بدأ فكر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى يتضح بشكل كبير، وهو ما ظهر فى مباريات الفريق الأحمر الأخيرة على المستوى المحلى أو الإفريقي، سواء على مستوى خطة اللعب أو على مستوى اللاعبين الذين سيعتمد عليهم لاسارتي بشكل أساسي.

لاسارتي يُفضل اللعب بطريقة 4/2/3/1 وهو ما جعله يفضل مجموعة معينة من اللاعبين تطبق فكره بشكل دقيق وتساهم بشكل واضح فى انتصارات الفريق الأحمر منذ تولى لاسارتي المسئولية، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين محمد الشناوى وعلى معلول وكريم نيدفيد.

ياسر ريان يقضى فترة معايشة تدريبية فى فينا فيلت النمساوى

يقضى ياسر ريان، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، فترة معايشة مع أندية العاصمة النمساوية فيينا، وبالتحديد فى نادى فينا فيلت لمدة أسبوع.

ويتواجد مع ياسر ريان فى الدورات التدريبية إبراهيم مقلد لدراسة أبرز التطورات التدريبية فى مجال كرة القدم.

الأشعة تثبت إصابة غزال الأهلى بتمزق فى الأمامية وغيابه 6 أسابيع

أثبتت الأشعة الثانية التى أجراها عمرو جمال مهاجم النادى الأهلى معاناته من تمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الأمامية، وهى الإصابة التى تعرض لها فى أحد تدريبات الفريق.

وأكد مسئولو الأهلى أن عمرو جمال يعانى من تمزق من الدرجة الثانية، وهى الإصابة التى ستبعده عن الملاعب لـ6 أسابيع، قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر.