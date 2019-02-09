شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح : أميل لصحة هدف حرس الحدود أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام و عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، عن شعوروه بصحة هدف فريق حرس الحدود أمام الأهلى بالمباراة التى جمعتهم مساء اليوم ببطولة الدورى الممتاز و الذى قام الحكم محمد معروف بالغاءه بداعى إعاقة مهاجم حرس الحدود لمدافع الاهلى بمساعدة الحكم الخامس حسن السندبيسى .

وأضاف عصام عبد الفتاح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أن عدم التصوير الجيد سبب عدم تقديرة للهدف بشكل كامل، مؤكدا : "إنه سيتم استدعاء الحكم الخامس حسن السندبيسى بمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى الممتاز للاستفسار عن حقيقة الصورة المتداولة والتى تشير إلى عمله فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأهلى وذلك فى تحقيقا رسميا بمقر الجبلاية".

وشدد إنه فى حالة ثبوت عمل الحكم الخامس لمباراة الأهلى والحدود فى إحدى أكاديميات القلعة الحمراء سيتم شطبه لإنه سيكون خائناً للأمانة، بينما فى حالة تأكد عدم صحة الصورة وعدم عمله بالنادى الأهلى سيتم رد اعتباره ومنحه حقه كاملا.

وطالب عصام عبد الفتاح، جميع الأندية والجماهير بالهدوء، مؤكدا إن لجنة الحكام لا يهمها العدالة بين الجميع وتقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ولا يفرق معها من الفائز بالدورى ومن الخاسر.

كان الحكم الخامس قد ألغى هدفا لحرس الحدود أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.