شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو سباحة الأهلي يحصدون بطولة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق ناشئو النادي الأهلي المركز الأول في بطولة منطقة القاهرة الشتوية للسباحة والتي أقيمت بمجمع السباحة باستاد القاهرة . حصد ناشئو الاهلي 11 ميدالية ذهبية وهو أيضا نفس الرصيد الذى حققه ناشئات القلعة الحمراء. كما حصل لاعبو الأهلي علي بعض الجوائز الفردية مثل( عمر حسن أفضل سباح وأفضل رقم ، والسباحة إنجي باسم علي كاس أحسن رقم) . يقود جهاز السباحة بالأهلي وائل عزت و محمد فاضل و محمد علام و محمد صدقي و محمد فرج و محمد الغمري و الجهاز الإداري أحمد أسعد و أحمد الشايب عبد العزيز وأحمد فهمي و محمد رشوان . والجهاز الفني بقيادة خالد عوض حسام السنوسي وخطاب وليد نجيب ومساعدي الفريق.









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