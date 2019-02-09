رئيس منطقة المنوفية يوضح لـ"الخليج 365" حقيقة عمل السندبيسي في أكاديمية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أوضح أحمد أبو طالب رئيس منطقة المنوفية لكرة القدم حقيقة عمل الحكم حسن السندبيسي في أكاديمية النادي الأهلي في شبين الكوم كما أشيع بعد مباراة الأحمر ضد حرس الحدود.

وكانت أخبار قد تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عمل حسن السندبيسي الحكم الخامس في لقاء الأهلي والحدود في أكاديمية للنادي الأحمر في شبين الكوم بالمنوفية.

الخليج 365 تواصل مع أحمد أبو طالب رئيس منطقة المنوفية لكرة القدم، والذي أكد بدوره عدم وجود أكاديميات للنادي الأهلي في شبين الكوم من الأساس، نافياً عمل السندبيسي في النادي الأحمر.

وألغى الحكم حسن السندبيسي هدفاً لحرس الحدود في مباراته أمام الأهلي، ليقابل باعتراض من جماهير الأندية الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اللقاء.

وأوضح أبو طالب:"لا توجد أي أكاديميات للنادي الأهلي في منطقة المنوفية، وبالتالي لا يعمل حسن السندبيسي في أكاديمية الأهلي في شبين الكوم، لأنها ليست لها وجود".

وأردف:"لست مسؤولاً عن أي شخص يقوم بتجميع عدد من الأطفال وينشأ أكاديمية يطلق عليها اسم (الأهلاوية) مثلاً، في سجلاتنا الرسمية لا توجد أكاديمية للأهلي".

وأنهى رئيس منطقة المنوفية:"الزمالك كان له أكاديمية في المحافظة منذ فترة، والأهلي أيضاً، لكن الآن لا توجد على الإطلاق أكاديميات تخص أي منهما".