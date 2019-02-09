حكم مباراة الأهلي والحرس: لم أعمل لدى الأهلي.. وسأتقدم ببلاغ لسرقة حسابي على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

صرح حسن السندبيسي الحكم الخامس لمباراة الأهلي وحرس الحدود ضمن بطولة الدوري الممتاز بأنه لم يسبق له العمل إطلاقًا لدى النادي الأهلي، وأن حسابه على موقع "فيسبوك" تعرض للسرقة.

وقال السندبيسي في تصريحاته لـ"الخليج 365" مساء اليوم الجمعة: "لم أعمل لدى الأهلي من قبل، تلك الصورة المتداولة لي حاليًا قديمة وكانت في أحد الأكاديميات الخاصة غير التابعة للنادي الأهلي."

وتابع: "حسابي على فيسبوك تعرض للسرقة وسأقوم بتقديم بلاغ لدى الشرطة من أجل إثبات الواقعة وإيقافه."

واحتسب السندبيسي قرار مثير للجدل خلال مباراة الأهلي أمام حرس الحدود وقرر إلغاء هدف للضيف في وقت مبكر من بداية المباراة بداعي ارتكاب خطأ، وهو ما أدى إلى ردود فعل متباينة.

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن السندبيسي يعمل في أكاديمية تابعة لأحد أندية الدوري الممتاز، ثم أتبعها بصورة له مرتديًا قميص الأهلي.