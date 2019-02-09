عبد الفتاح: أميل لاحتساب كرة الحرس هدفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يميل إلى احتساب كرة حرس الحدود في مرمى الأهلي هدفًا، كما حذر من تكرار كوارث مثل بورسعيد والدفاع الجوي بسبب الخلافات الدائرة بين الأندية.

وقال عبد الفتاح في تصريحاته لقناة "ON sport" الفضائية: "أحذر من تكرار كوارث مثل بورسعيد والدفاع الجوي بسبب المشاكل التي تثار كل يوم عن أخطاء التحكيم، والسبب الحقيقي فيها الخلافات الدائرة بين الأندية."

وتابع: "تصور الفيديو للمباراة كان سيئ للغاية، واللعبة ليست صعبة من داخل الملعب، لكن من أمام التلفاز الحكم عليها صعب، لكني أميل إلى احتساب الكرة هدفًا."

وفاز الأهلي على حرس الحدود بهدف نظيف في الدوري الممتاز، وسط جدل تحكيمي بسبب إلغاء هدف لصالح حرس الحدود في الشوط الأول.