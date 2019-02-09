محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنهم لا يمتلكون أي أكاديمية في مدينة شبين الكوم بالمنوفية تحمل اسم "الأهلاوية ستارز".
وكانت أزمة قد نشبت عقب مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الجمعة، بعد انتشار صورًا لحكم المباراة الخامس حسن السندبيسي ـ الذي ألغى هدفًا للحرس ـ وهو يعمل في أكاديمية تحمل اسم الأهلي.
وأشار عبد الحفيظ، خلال مداخلة بفضائية أون سبورت ـ عقب المباراة، إلى أن الحكم ذاته أشار لوجود ركلة جزاء للزمالك في مباراته بالموسم الجاري أمام المقاولون.
وتابع مدير الكرة بالأهلي:"لم نتحدث عن تتابع المباريات الذي نعاني منه والإصابات التي تنتج عن ذلك وخضت 3 مباريات متتالية واليوم كان لدي ركلتين جزاء ولم نتحدث أيضًا".
وأتم مدير الكرة بالنادي الأهلي حديثه بالإشارة إلى إنه لا يدافع عن الحكم بقدر سرده لأمر واقع.
يُذكر أن مباراة الأهلي وحرس الحدود قد انتهت بفوز الأول بهدف نظيف سجله لاعبه حمدي فتحي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ: لا نملك أكاديمية في شبين.. والسندبيسي أشار لركلة جزاء للزمالك من قبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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