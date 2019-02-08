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رياضة | "ليكيب" الفرنسية تكشف قائمة أكثر اللاعبين رواتبا بالدوريات الكبرى

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كشف صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أكثر اللاعبين رواتباً في كل دوري من الدوريات الخمسة الكبرى كمرتب شهري قبل الضريبة.

 

وجاء الأرجنتيني ليونيل نجم الإسباني في المرتبة الأولى بقيمة ( 8,3 مليون يورو ).

 

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

 

- "الليجا": الأرجنتيني ليونيل ميسي ( 8,3 مليون يورو ) في برشلونة.

 

-الدوري الايطالي "كالتشيو": البرتغالي ( 4,7 مليون يورو ) في يوفنتوس.

 

-الدوري الفرنسي "الليج 1: البرازيلي دا سيلفا ( 3,06 مليون يورو ) في باريس سان جيرمان.

 

- الممتاز "البريميرليج" : التشيلي الكسيس سانشيز ( 2,2 مليون يورو ) في مانشستر يونايتد.

 

-الدوري الألماني "البوندسليجا" : البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( 1,3 مليون يورو )في بايرن ميونيخ.

 

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