رياضة | ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع موهبة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع موهبة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع النجم الإيطالي الشاب فيديريكو كييزا لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي.

ودخل الفريق الملكي المنافسة على الحصول على توقيع مع النجم الإيطالي الشاب فيديريكو كييزا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم فيديريكو كييزا أداء فني قوي مع فيورنتينا الإيطالي ومنتخب بلاده الآتزوري في الفترة الحالية والماضية، ليصبح محط أنظار كبار القارة الأوروبية.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي ، فأن ريال مدريد دخل قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع كييزا وسط منافسة من كلاً من يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وحدد نادي فيورنتينا قيمة بيع كييزا بـ ٦٠ مليون يورو، ولا يفكر في بيعه بأقل من هذا المبلغ.

وسجل كييزا ١٠ أهداف وصنع ستة أهداف لزملائه خلال الموسم الحالي.