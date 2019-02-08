رياضة | غدا.. مواجهات حاسمة بالمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. مواجهات حاسمة بالمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق غدا السبت مواجهات الجولة الرابعة والعشرين، بالمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث في تمام الثانية والنصف عصرا كالتالي:-

يستضيف فريق زفتي بقيادة حمادة الزمالك صاحب المركز الأخير، نظيره سمنود الذي يقوده عبدالله الصاوي فنيا والذي يحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة.

وفي لقاء تأكيد البقاء يواجه سبورتنج كاسل صاحب المركز ال11 برصيد 24 نقطة، نظيره سرس الليان السابع برصيد 32 نقطة، علي ملعب مالية كفر الزيات.

ويواصل طوخ التربع علي قمة المجموعة بمواجهة شباب بطا العاشر برصيد 34 نقطة، ويحل غزل شبين صاحب المركز ال13 الباحث عن الثلاث نقاط أملا في الاستمرار في الدرجة الثالثة، ضيفا علي صيد المحلة الخامس بقيادة عبدالرحمن فهمي.

وعلي استاد طنطا يخوض عثماسون طنطا بقيادة طارق الجميل المدير الفني، التاسع برصيد 26 نقطة، مواجهة مع فريق بنها صاحب المركز الرابع الذي يصارع علي القمة برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر.

واخر لقاء يجمع بين النجوم صاحب المركز ال12 برصيد 17 نقطة، والذي يحارب من أجل عدم الهبوط للقسم الرابع، وفريق عرب الرمل صاحب المركز الثالث، برصيد 42 نقطة المنافس القوي الذي يأمل في استعادة الصدارة في حال تعثر فريقي المالية وطوخ.

ترتيب المجموعة الثامنة :-

1- طوخ قليوبية 44 نقطة

2- المالية 44 نقطة

3- عرب الرمل 42 نقطة

4- بنها 41 نقطة

5- صيد المحلة 37 نقطة

6- سمنود 34 نقطة

7- سرس الليان 32 نقطة

8- ميت خاقان 32 نقطة

9- عثماسون 26 نقطة

10- شباب بطا 24 نقطة

11- سبورتنج كاسل 24 نقطة

12- نجوم السادات 17 نقطة

13- غزل شبين 17 نقطة

14- شباب زفتى 14 نقطة