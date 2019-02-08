رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 8 فبراير 2019.. هل تُعاد مباراة الحرس؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 8 فبراير 2019.. هل تُعاد مباراة الحرس؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 8 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة بفريق الكرة، وأبرزها الفوز على الحدود بالدوري، والاقتراب من قمة الجدول، وإصابة عاشور، وإليكم أهم أخبار الأهلي الساخنة اليوم:

"الأهلي يحقق فوزًا على الحدود بالدوري"

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية هجوميا من جانب كلا الفريقين، وظهرت أول ملامح الخطورة الحقيقية في الدقيقة الثانية ، حيث سدد مصطفى جمال كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الأهلي، أبعدها محمد الشناوي ببراعة إلى ركلة ركنية.

بعد فرصة جمال بدأ الأهلي في ترتيب أوراقه وسيطر على مجريات المباراة، وفي الدقيقة ١٣ مرر رمضان صبحي كرة عرضية على قدم جيرالدو دا كوستا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن أحمد السعدني حارس الحدود تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة ٢٠ نجح إمام عاشور لاعب حس الحدود في إحراز الهدف الأول، لكن محمد معروف حكم اللقاء رفض احتسابه بناءً على قرار من الحكم الخامس، ليعترض لاعبي فريق الحدود وجهازهم الفني.

ومرر جيرالدو كرة عرضية على رأس حمدي فتحي في الدقيقة ٢٦ لكنه سددها خارج مرمى السعدني حارس فريق الحدود.

وفي الدقيقة ٣٧ وصلت الكرة إلى إمام عاشور مهاجم الضيوف ليسدد كرة قوية مرت بقليل للقائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

وفي الوقت بدل الضائع ومن ضربة حرة مباشرة مرر علي معلول الكرة على رأس حمدي فتحي ليضعها في الشياك معلنا الهدف الأول للأهلي والوحيد في الشوط الأول.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني قرر لاسارتي إجراء أول تغييراته بالدفع بكريم نيدفيد بدلا من حسام عاشور الذي اتعرض للإصابة.

وكاد حمدي فتحي أن يكرر ما فعله في الشوط الأول بالهدف الذي أحرزه بعدما مرر له علي معلول الكرة من ضربة حرة مباشرة لعبها برأسة قوية في الدقيقة ٥٢ لكن السعدني حارس الحدود أنقذها ببكل براعة.

وحرم القائم الأيسر لمحمد الشناوي الحدود من إدراك هدف التعادل بعدما تصدت لرأسية أودو موزيس في الدقيقة ٦٢ من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة ٦٨ لجأ لاسارتي إلى صلاح محسن ودفع به بدلا من جونيور أجاي، في محاولة منه لتشيط الشق الهجومي للفريق الأحمر، ليرد عليه طارق العشري ويشرك إبراهيما كونيه بدلا من أحمد فؤاد، والدفع بأحمد الشيخ بدلا من إمام عاشور، لزياذة الفاعلية الهجومية لحرس الحدود.

ورمى لاسارتي بأخر أوراقه الهجومية بإشراك حسين الشحات بدلا من جيرالدو كان ذلك في الدقيقة ٨١.

وارتكب أيمن أشرف خطأ قاتلا في الدقيقة ٨٦ بعدما مرر الكرة قصيرة إلى محمد الشناوي ، داخل منطقة الجزاء لتصل لأحمد الشيخ لاعب الحرس الذي سددها لكن سعد سمير أبعدها من على خط المرمى منقذا فريقه من استقبال هدف التعادل.

واحتسب حكم اللقاء محمد معروف ٤ دقائق كوقت بدل ضائع، لكنه لم يشهد أي جديد، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٣٩ نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند ٢٤ نقطة في المركز الحادي عشر.

"لاسارتي يتحدث عن الفوز على الحدود"

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق لم يقدم أداءً جيدًا في لقاء الحدود بالدوري، الذي شهد "فقر" في الفنيات، مؤكدًا أن الشوط الثاني شهد في نهايته ضغطًا من جانب المنافس، ولكن دون خطورة على مرمى الأهلي.

وفاز الأهلي على حرس الحدود بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد السلام في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

أضاف لاسارتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وحرس الحدود، أنه كان غاضبًا من المستوى في ظل عدم تقديم اللاعبين للمستوى المطلوب، مؤكدًا أن هناك دروسًا مستفادة من لقاء اليوم.

وأوضح أن أرضية الملعب لم تكن جيدة بسبب المياه كما أن طريقة لعب المنافس، لم تكن جيدة وصعبت الأمور علينا.

وأشار إلى أن الفريق حقق هدفًا مهمًا، اليوم، بحصد النقاط الثلاث أمام الحدود بغض النظر عن الأداء.

وأوضح أن محمد هاني يعاني من الإجهاد، ومن ثم فضل عدم ضمه إلى القائمة. مؤكدًا أنه فضّل إراحة حسين الشحات من بداية المباراة، ودفع به في الشوط الثاني في الدقائق العشر الأخيرة.

وأضاف أن نفس الأمر بالنسبة لكريم نيدفيد الذي تم الاحتفاظ به علي الدكة في بداية المباراة.

"الأهلي يكشف عن إصابة عاشور"

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب خروج حسام عاشور، قائد الفريق من مباراة حرس الحدود بين شوطين المباراة، التي فاز بها الأحمر بهدف نظيف ون رد.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية أن حسام عاشور عانى من آلام في منشأ العضلة الأمامية، وسيخضع للفحص الطبي لتحديد موقفه من السفر مع الفريق لتنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

"عدلي يغادر إلى تنزانيا لاستقبال الفريق"

غادر سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، من أجل استقبال بعثة القلعة الحمراء غدًا استعدادا لمواجهة سيمبا في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بـ7 نقاط يليه فيتا كلوب بخمس نقاط ثم سيمبا ب3 نقاط وأخيرا شبيبة الساورة الجزائري بنقطتين

ومن المقر أن تطير بعثة المارد الأحمر، صباح غدٍ السبت عقب مواجهة حرس الحدود، والتي تُقام مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

"ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على الحرس"

واصل فريق الأهلي انتصاراته تحت قيادة مدربه الأوروجواياني "مارتن لاسارتي"، وحقق فوزًا صعبًا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الأهلي الوحيد في مباراة اليوم، اللاعب حمدي فتحي من رأسية رائعة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلي 39 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك المتصدر بـ45 نقطة، وبيراميدز الثاني برصيد 42 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود:-

1- الزمالك 45 نقطة.

2- بيراميدز 42 نقطة.

3- الأهلي 39 نقطة.

4- مصر المقاصة 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة.

11- الإسماعيلي 23 نقطة.

12- الجونة 22 نقطة.

13- النجوم 21 نقطة.

14- الداخلية 21 نقطة.

15- الاتحاد 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجيت 18 نقطة.

"الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لسيمبا"

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه في العاشرة والنصف صباح غدٍ، السبت، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي إلى تنزانيا في العاشرة والنصف مساء غدٍ، السبت، استعدادًا لمواجهة سيمبا.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا بهدف نظيف على حرس الحدود مساء اليوم، الجمعة، في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

هل يتم إعادة مباراة الأهلي وحرس الحدود؟.. اتحاد الكرة يُجيب