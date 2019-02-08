رياضة | الحرية البورسعيدي يتوج بالسوبر المصري لكرة الطائرة جلوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية البورسعيدي يتوج بالسوبر المصري لكرة الطائرة جلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج اليوم فريق نادي الحرية البوسعيدي، بلقب بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة جلوس، والتي نظمها الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

وفاز فريق الحرية علي نظيره فريق المستقبل السكندري، بثلاث أشواط لشوطين، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة ٢٦ - ٢٤، وتعادل المستقبل في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥ - ٢٣، ثم عاد الحرية ليتقدم بعد الفوز بالشوط الثالث بنتيجة ٢٥ - ٢٠، وفاز المستقبل في الشوط الرابع بنتيجة ٢٥ - ٢٢، ثم حسم الحرية الشوط الخامس بنتيجة ١٥ - ٩.

وبعد نهاية المباراة تم تتويج فريق الحرية بكأس السوبر، ثم جاء تتويج اللاعب اللاعبين كالتالي:

تامر مرجان من نادي الحرية بكأس أحسن إرسال

كأس أحسن معد اللاعب حسام مسعود من نادي الحرية

كأس أحسن استقبال صلاح عطا من نادي الحرية

كأس أحسن حائط صد للاعب أحمد خميس من نادي المستقبل

كأس أحسن ضارب، للاعب محمد الحناوي من نادي المستقبل

كأس أحسن لاعب هشام صلاح من نادي الحرية

كما تم تكريم زوجة اللاعب أحمد جلال نجم نادي الاتحاد.