رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 8 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 8 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق 8 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إيقاف حكم مساعد مباراة ليفربول ووستهام يونايتد لاحتسابه هدف ساديو ماني نجم الفريق. وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- جماهير ليفربول تطالب صلاح بإنقاذ حلم الدورى الإنجليزي

طالبت جماهير ليفربول نجم الفريق محمد صلاح ببذل قصارى جهده من أجل إنقاذ حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكشفت شبكة سكاى نيوز عربية أن جماهير ليفربول اتخذت من موقع فيس بوك منبراً لمطالبة محمد صلاح بتطبيق المهارات الفائقة التى ظهر بها خلال تصويره لأحد الإعلانات التجارية على أرض الواقع فى ظل تراجع نتائج الفريق.

وعلقت مستخدمة تدعى جينو لو على فيديو النجم المصري قائلة :"ممكن أن تفعل ذلك فى المباراة القادمة.. أرجوك صلاح".

وقال آخر يدعى بيدرو جمال :"استيقظ أيها الملك.. لقب البريميرليج يبتعد".

- الاتحاد الإنجليزي يوقف حكم مباراة وستهام يونايتد وليفربول بسبب ماني

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر إيقاف سيمون بيك الحكم المساعد الذي شارك فى إدارة المباراة التي جمعت بين وست هام يونايتد وليفربول، المحترف الإثنين الماضي على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأفادت صحيفة ميرور الإنجليزية بأن الاتحاد الإنجليزي قرر استبعاد سيمون بيك من المشاركة فى إدارة المباريات لمدة أسبوع بعدما احتسب هدف ساديو ماني فى شباك وست هام يونايتد والذي جاء من تسلل واضح.

- أليسون : لا نفكر في نتائج منافسنا

صرح أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول أنهم لا يفكرون في نتائج منافسهم مانشستر سيتي في الصراع على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال أليسون في تصريحات صحفية قبل مواجهة بورنموث غدا : "الضغط كما هو، نلعب مباراة بمباراة دون تفكير في نتائج منافسنا".

وأضاف :" لم نتراجع عن إيماننا بقدراتنا هذا الموسم. أظهرنا في السابق أننا نتمتع بجودة كافية وسنواصل إظهار الكفاءة فى المباريات المقبلة، يريد الجميع الفوز بهذا اللقب لكننا ننشغل بالفوز بالمباريات وعدم إهدار نقاط ولا نفكر فى سيتى بل فى أنفسنا ونركز فقط فيما يمكننا فعله للمضى قدماً".

- ليفربول يحقق رقما قياسياً على السوشيال ميديا

أعلن الموقع الرسمى لليفربول أن المنصات الإعلامية للنادى شهدت نموًا رقميًا ملحوظًا وأصبح أحد أندية كرة القدم الأسرع نموًا على وسائل التواصل الإجتماعي بما فى ذلك موقع إنستجرام الذى انضم إليه ثلاثة ملايين متابع بمعدل نمو سنوى قدره 71%.

وأضاف ليفربول في بيان رسمي أصدره اليوم أن الصفحات الرسمية للنادي على فيس بوك وتويتر واصلتا نموهما وشهدتا 27 مليون تفاعل مع المعجبين على تويتر.