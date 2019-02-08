شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام بالاتحاد المصري تحقق في الاتهامات الموجهة للحكم الخامس بمباراة الأهلي اليوم والان مع التفاصيل
الخليج 365- قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة للحكم الخامس في مباراة الأهلي وحرس الحدود.
فقد أخطر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام نائبه وجيه أحمد نائبه وعزب حجاج سكرتير اللجنة، بفتح تحقيق في مسألة عمل السندبيسي "الحكم الخامس" بأكاديمية تابعة للنادي الأهلي.
حيث ألغى الحكم الخامس هدفًا لحرس الحدود بداعي وجود خطأ، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 1-0 اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وحاول عبد الفتاح التواصل مع الحكم للتأكد منه، إلا أنه فشل في الوصول إليه لأن هاتفه مغلق.
يذكر أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ألمح إلى عمل الحكم في أكاديمية تابعة للنادي الأهلي.
ومن المقرر أن تصدر لجنة الحكام بيانًا رسميًا بعد الانتهاء من التحقيق في هذا الأمر لإعلان مدى صحته.
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