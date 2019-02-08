مدرب توتنهام يكشف موعد عودة "هاري كين"

قال المدرب الأرجنتيني لفريق توتنهام الإنجليزي " ماوريسيو بوتشيتينو" أن هداف الفريق الإنجليزي "هاري كين" أقترب من العودة للملاعب خلال فبراير الجاري.

وتمني الأرجنتيني عودة هداف كأس العالم الماضية، قبل انتهاء شهر فبراير الجاري، وذلك بعد عودته للتدريبات بشكل تدريجي.

يذكر أن هاري كين قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، في إطار الجولة 22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بهزيمة السبيرز بهدف نظيف.

كما أعلن توتنهام عبر حسابه الرسمي على تويتر أن إصابة ديلي آلي أيضا يتطور التعافي منها، كما يتم التعافي بالنسبة لبين دايفيز..