شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرغب في ضم ثنائي بيراميدز "السعيد وقفشة" لصفوف فريقه والان مع التفاصيل

الخليج 365- اجتمع مساء أمس الخميس، مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي بيراميدز، بمقر نادي الزمالك بالجزيرة.

ولم يتطرق آل الشيخ في حديثه لمسئولي الزمالك إلى إتمام صفقة أجنبية في نهاية الموسم، من رئيس هيئة الترفيه للفريق الأبيض.

وقد حاول مالك نادي بيراميدز التأكد من رغبة الزمالك في ضم ثنائي فريقه عبد الله السعيد ومحمد مجدي "قفشة".

في حين أن مسئولو الزمالك قد حرصوا على التشديد على رغبتهم القوية في تفعيل انضمام السعيد للزمالك بعدما كان وقع للفريق من قبل، بجانب حاجة الفريق لـ"قفشة".