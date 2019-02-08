انت الان تتابع لاسارتي: تعرضنا للضغط والمباراة فقيرة فنيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

انتقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء لاعبيه أمام فريق حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الواحد والعشرين لمسابقة الدوري، التي انتهت بهدف مقابل لا شيء لصالح الفريق الأحمر. وكشف لاسارتي، أن فريقه لم يقدم مباراة جيدة أمام حرس الحدود، موضحًا أن المباراة بشكل عام كانت فقيرة فنيًا إلى حد كبير، بخلاف أن حرس الحدود تفوّق في الشوط الثاني من اللقاء، وضغط دون خطورة واضحة.

وتحدث لاسارتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لم نلعب بصورة جيدة الشوط الأول كان مُتكافئًا، لكنه كان فقيرًا في الفنيات، وفي الشوط الثاني من المباراة تعرضنا للضغط، لكن دون خطورة واضحة". وأضاف المدير الفني للأهلي، هبوط اللياقة البدنية للاعبين، إضافة إلى سوء حالة أرضية ملعب استاد السلام، وطريقة لعب