انت الان تتابع طبيب الأهلي يكشف سر استبدال حسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب استبدال حسام عاشور، لاعب الوسط المدافع للفريق بين شوطي مباراة حرس الحدود، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول. طبيب الأهلي أكد في تصريحات صحفية عقب انتهاء لقاء الأهلي وحرس الحدود أن حسام عاشور اشتكى من شعوره بآلام في منشأ العضلة الأمامية، ومن ثم فضل الجهاز الفني استبداله بين الشوطين حتى لا تتفاقم الإصابة، حال الإبقاء عليه في الملعب.

وأوضح الدكتور خالد محمود، أن حسام عاشور سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا. ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وكان الأهلي قد فاز على الفريق التنزاني بخماسية نظيفة في لقاء