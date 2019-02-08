شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يوضح طبيعة إصابة حسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، عانى من شد في منشأ العضلة الأمامية، تسبب في خروجه من مباراة حرس الحدود.

وفاز الأهلي على حرس الحدود بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

وقال مدير الكرة إن حسام عاشور سيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق غدًا لتحديد حجم إصابته وموقفه من التدريبات المقبلة.