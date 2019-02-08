شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وعد تركي آل الشيخ.. الزمالك يفاضل بين «جوميز» و«بن محمد» و«بن شرقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنه توصل لاتفاق نهائي مع تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بصفته رئيسا للاتحاد العربي، على دعمه لنادي الزمالك بمساهمته بجزء كبير من تكاليف مشروع استاد الزمالك، بالإضافة لتوفير رعاة لتمويل المشروع من مجموعة مستثمرين سعوديين وإماراتيين ومصريين، إلى جانب تعهده بدعم فريق الكرة الأول بصفقة لاعب عالمي سينضم لصفوف الفريق الصيف المقبل، إلى جانب تحمله تكاليف ملابس فريق الكرة في الموسم المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الزمالك وإدارة الكرة بالنادي استقرا على المفاضلة بين الثلاثي جوميز، لاعب الهلال السعودى، وأشرف بن شرقى، لاعب لانس الفرنسي والمعار من الهلال السعودي، وأيمن بن محمد، ظهير أيسر الترجي التونسي، لضم أحدهم في الموسم المقبل بعد تعهد تركي آل الشيخ بتحمل تكاليف صفقة لاعب عالمى جديد للأبيض في الموسم المقبل.

ويرفض المشرف على الكرة التسرع في الاستقرار على الصفقة الجديدة التي سيتم تدعيم الفريق بها في الموسم المقبل وإرجاء الأمر لما قبل نهاية الموسم الحالي.