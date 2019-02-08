شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن الحكم الخامس لمباراة الأهلي وحرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، مفاجأة من العيار الثقيل عن حسن السندبيسي، الحكم الخامس لمباراة الأهلي وحرس الحدود، والذي قام حكم المباراة بإلغاء هدف للحدود بناء على توصية منه.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متسائلًا: «هل الحكم الخامس في مباراة اليوم بيشتغل في أكاديمية أحد الأندية؟ هل ده صحيح؟».

ثم أتبعها بنشر صورة للحكم الخامس في تدريبات بأكاديمية الأهلي.

وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على حرس الحدود بهدف دون مقابل أحرزه حمدي فتحي، ضمن منافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 20 من المباراة لقطة إلغاء الحكم هدف حرس الحدود التي أثارت جدلاً كبيراً لعدم وضوح السبب.