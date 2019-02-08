قرر مجلس إدارة الزمالك إنشاء نصب تذكاري لجماهيره ضحايا استاد الدفاع الجوي أثناء الدخول لمباراة الفريق أمام انبي في الدوري الممتاز عام 2015.

وأعلن نادي الزمالك اليوم الجمعة إحياء ذكرى وفاة 20 من جماهير الفريق من خلال النصب التذكاري داخل النادي، وذلك في الذكرى الرابعة للوفاة.

ووضع النادي تصميم مبدئي للنصب التذكاري حيث كتب في الأهلي الرقم 20، ومن أسفله أسماء ضحايا الدفاع الجوي بالإضافة إلى قاعدة يثبت عليها النصب الذي سيكون من اللون الأبيض.

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقرر تخليد ذكرى الـ20 شهيد بنصب تذكارى فى مقر النادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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