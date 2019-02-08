لاسارتي: تعرضنا للضغط ولكن دون خطورة.. وأردت إراحة الشحات ونيدفيد

قال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، إنهم لم يظهروا بشكل جيد أمام الحرس ولكن في النهاية فازو وهو الأمر المهم بالنسبة لهم.

وفاز الأهلي على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

وقال لاسارتي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء، :”لم نلعب بصورة جيدة الشوط الأول كان مُتكافيء ولكن كان فقيرًا في الفنيات وفي نهاية الشوط الثاني من المباراة تعرضنا للضغط ولكن دون خطورة”.

وأشار المدير الفني للأهلي، إلى إن اللياقة البدنية كانت مؤثرة على لاعبيه في الشوط الثاني وكذلك لم تكن أرضية الملعب جيدة، مضيفًا:”طريقة لعب المنافس صعبت علينا المباراة ولكن المهم جمع النقاط وسنجهز أنفسنا للسفر إلى تنزانيا غدًا”.

وأتم المدير الفني للأهلي حديثه بالإشارة إلى إنه أجلس حسين الشحات وكريم نيدفيد على مقاعد البدلاء حتى يحصلوا على قدر من الراحة قبل المباريات المقبلة.

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