الهلال يفلت من فخ التعادل مع الباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفلت الهلال متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من فخ الوقوع في التعادل مع مضيفه الباطن، وخطف فوزا ثمينا 3-2 بعدما كانت المباراة تسير في طريقها إلى التعادل قبل أن يقول بافيتيميي جوميز الكلمة الأقوى في اللقاء بإحراز هدف غال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وذلك عندما التقى الفريقان اليوم ضمن الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 46 نقطة مغردا في الصدارة، فيما تجمد رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الـ13.

سجل للهلال، أندري كاريلو (18) ومحمد كنو (72) وبافيتيميي جوميز(93)، وسجل للباطن، جوناثان بينتس (25) وزايد العونلي (85) من تسديد بعيدة غالطت علي الحبسي.

وشهد هدف جوميز احتجاجا كبيرا من لاعبي الباطن بحجة أن اللاعب استخدم يده لترويض الكرة قبل التسديد في المرمى، إلا أن استعانة الحكم بالفيديو المساعد حسمت الأمر وسط احتجاج متواصل من لاعبي الباطن حتى بعد (الفار).

وفي مباراة أخرى، انتزع فريق الفيحاء تعادلا ثمينا 1-1 أمام ضيفه الاتفاق، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم أيضا.

وسجل للاتفاق هزاع الهزاع بضربة رأسية في الدقيقة 29، فيما تكفل مدافع الاتفاق فيليب كيس بتسجيل هدف الفيحاء عن طريق الخطأ في مرماه (49).

ورفع الاتفاق رصيده إلى إلى 27 نقطة في المركز السابع، مقابل بقاء الفيحاء في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.