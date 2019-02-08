شكرا لقرائتكم غياب إيسكو وأودريزولا عن قائمة ريال مدريد للديربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولارى، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه المستدعاه للقاء الديربى أمام أتلتيكو مدريد، الذى يقام فى الخامسة والربع غدا السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى الجولة الـ 23 من الدورى الإسبانى "الليجا".

وضمت القائمة المكونة 20 لاعبا، ويغيب عن المباراة للإصابة كلا من ماركوس يورينتى وإيسكو، بالإضافة إلى الفارو أودريزولا لأسباب فنية

ويحتل الريال المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو الثالث.

وجاءت القائمة كاملة كالتالى:

حراسة المرمى: كورتوا - نافاس - التوب

خط الدفاع: كارباخال - فاران - ريجيلون - ناتشو - راموس - مارسيلو

خط الوسط: مودريتش - كروس - كاسيميرو - أسينسيو - سيبايوس - فالفيردى

خط الهجوم: فاسكيز - ماريانو دياز - بيل - بنزيما - فينيسيوس جونيور