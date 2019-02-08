شكرا لقرائتكم جلسة طارئة فى الجبلاية بسبب هدف الحدود والشطب ينتظر السندبيسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة عقد اجتماع طارئ يوم الاحد المقبل لمناقشة تداعيات مباراة الاهلي وحرس الحدود والتي فاز بها الاحمر بهدف دون رد. فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، تحقيق عاجل فى صحة ما تم تداوله فى الساعات الماضية حول عمل الحكم الخامس حسن السندبيسى لمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى الممتاز فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأهلى من عدمه وكشف مصدر باتحاد الكرة إنه فى حالة ثبوت عمل الحكم الخامس لمباراة الأهلى والحدود فى إحدى أكاديميات القلعة الحمراء سيتم اتخاذ إجراءات صارمة فى الساعات المقبلة تصل غلى الشطب. كان الحكم الخامس قد ألغى هدفا لحرس الحدود أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

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