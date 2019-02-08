فوز خامس تواليا للأهلي حامل اللقب في الدوري المصري

اسماء السيد - واصل الأهلي حامل اللقب زحفه نحو الصدارة بفوزه على ضيفه حرس الحدود 1-صفر الجمعة على ملعب السلام في القاهرة في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة لاثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وهو الفوز الخامس تواليا للأهلي والثاني عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 6 نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك المتصدر و3 نقاط خلف بيراميدز الثاني، علما بأن قطبي الكرة المصرية يملكان 3 مباريات مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد حرس الحدود عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وخاض الأهلي المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي بسبب الإصابة وتفضيل المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي إراحة بعضهم حيث تنتظر الفريق رحلة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات (ثمن النهائي).

وكان الشوط الأول مخيبا فنيا فانعدمت الخطورة على المرميين نظرا للحرص الدفاعي الزائد والكثافة العددية في وسط الملعب، إضافة الى الحماس الزائد الذي وصل لحد الخشونة.

ووضح تأثر أغلب لاعبي الاهلي بالاجهاد نظرا لتوالي المباريات محليا وقاريا (5 مباريات في أسبوعين)، إضافة الى التغييرات التي أجراها لاسارتي، فعانى من غياب الانسجام، فيما كان حرس الحدود الاكثر تنظيما وفرض سيطرته على وسط الملعب حتى أنه سجل هدفا في الدقيقة 20 عبر إمام عاشور ألغاه الحكم الخامس بسبب خطأ على أحد مدافعي الأهلي قبل وصول الكرة إلى مهاجم الضيوف.

ونجح الأهلي في افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما مرر المدافع الدولي التونسي علي معلول كرة عرضية داخل المنطقة من ركلة حرة جانبية طار لها لاعب الوسط الوافد حديثا من إنبي حمدي فتحي وتابعها برأسه على يسار أحمد السعدني.

وكاد فتحي يضيف الهدف الثاني له اثر تلقيه كرة عرضية من معلول تابعها برأسه لكن الحارس السعدنس أبعدها بصعوبة (53).

وضغط حرس الحدود بقوة في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل وكاد يفعلها بتسديدة للبديل أحمد الشيخ بتسديدة أبعدها المدافع سعد سمير من خط المرمى لحظة الخروج الخاطئ للحارس محمد الشناوي (86).

وكرر الشناوى الخطأ للمرة الثانية في الدقيقة 90 عندما حاول ابعاد كرة عرضية للشيخ كادت تسكن شباكه.

ملخص واهداف مباراة الاهلي وحرس الحدود: