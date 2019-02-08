شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقيم اليوم، الجمعة الموافق 8/ 2/ 2019 مباراة واحدة في إطار منافسات الجولة الـ 21 بالدورى المصرى، حيث ألتقى الاهلى مع نظيره حرس الحدود .

فيديو..الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي فى الدوري

حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث بينما يستمر الحدود فى المركز الـ11 برصيد 24 نقطة .

ويعتلى محمود علاء مدافع الزمالك صدارة جدول هدافي الدورى برصيد 12 هدفا.