شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة .. كواليس مواجهة الأهلى وحرس الحدود .. سبحتك فين يا معلم بيومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة" كافة كواليس مباراة الأهلى وحرس الحدود، التى أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى أنتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وبين إقبال جماهير الأهلى على حضور المباراة على ستاد السلام، والأحداث الساخنة التى شهدها اللقاء، والتى كان أبرزها تعليقات نجوم الأهلي على حسين الشحات ، تواجدت كاميرا "سوبركورة" لمتابعة التفاصيل اضغط هنا..