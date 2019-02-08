شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى : هدف الحدود الملغى "فاول" .. والأهلى له ركلتي جزاء لم يحتسبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشناوى الحكم الدولى السابق والخبير التحكيمى أن هدف حرس الحدود الذى ألغاه الحكم الدولى محمد معروف خلال مباراة الاهلى والحدود والتى فاز فيها الفريق الأحمر بهدف مقابل لاشى، ليس صحيح وقرار الغاءه يعد قرار سليم 100 % مفسرا:" مهاجم الحدود ارتكب مخالفه ضد مدافع الأهلى" .

وأضاف الشناوى خلال حديثة بقناة أون سبورت مع الاعلامى سيف زاهر، أن فريق الاهلى له ركلتى جزاء لم يتم إحتسابهما بسبب لمس الكرة باليدين من لاعبى حرس الحدود .

حقق الأهلى فوز صعب على حرس الحدود بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما باستاد السلام فى الجولة 21 للدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد القلعة الحمراء للنقطة 39 مازال فى المركز الثالث.